Parkgebühr an Berufsschulen: „Offener Austausch auf Augenhöhe“ – Parkstreit im Kreis endet mit Zugeständnis

Es bleibt dabei: Die Parkgebühren an den Berufsschulen in Backnang, Schorndorf und Waiblingen steigen. Nach Gesprächen mit Schülern lenkt der Rems-Murr-Kreis aber teilweise ein.
Der Ärger kam leise, aber hartnäckig. Als der Rems-Murr-Kreis die Parkgebühren an seinen Berufsschulzentren anhob, rumorte es in Backnang, Schorndorf und Waiblingen. Viele Schülerinnen und Schüler fühlten sich über die Gebühr zur Kasse gebeten, ausgerechnet in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. Nun gibt es Bewegung in der Sache: Nach einem Treffen mit den Schülervertretungen hat der Landrat Richard Sigel Zugeständnisse gemacht – zumindest, was die Zukunft anbetrifft.