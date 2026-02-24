Parkgebühr an Berufsschulen: „Offener Austausch auf Augenhöhe“ – Parkstreit im Kreis endet mit Zugeständnis

Es bleibt dabei: Die Parkgebühren an den Berufsschulen in Backnang, Schorndorf und Waiblingen steigen. Nach Gesprächen mit Schülern lenkt der Rems-Murr-Kreis aber teilweise ein.

Der Ärger kam leise, aber hartnäckig. Als der Rems-Murr-Kreis die Parkgebühren an seinen Berufsschulzentren anhob, rumorte es in Backnang, Schorndorf und Waiblingen. Viele Schülerinnen und Schüler fühlten sich über die Gebühr zur Kasse gebeten, ausgerechnet in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. Nun gibt es Bewegung in der Sache: Nach einem Treffen mit den Schülervertretungen hat der Landrat Richard Sigel Zugeständnisse gemacht – zumindest, was die Zukunft anbetrifft.

Wie das Landratsamt mitteilt, bleibt die vom Kreistag beschlossene Erhöhung zwar bestehen. Doch künftige Anpassungen sollen sich maximal an der Inflationsrate orientieren. Ein Signal: klein vielleicht, aber politisch nicht unbedeutend.

Parkgebühren Rems-Murr: Kompromiss nach Kritik

Die Tagesgebühr für Schülerinnen und Schüler steigt von bislang 2,40 Euro auf 2,70 Euro. Beschlossen ist beschlossen. Doch bei einem Austausch im Waiblinger Landratsamt, initiiert von den Schülervertretungen der drei beruflichen Schulzentren, wurde ein Kompromiss ausgehandelt. Künftige Erhöhungen sollen gedeckelt sein. Keine Sprünge mehr nach oben, sondern nur noch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Teuerung.

Konstruktive Gespräche in Waiblingen (von links): Benjamin Wahl (Amtsleiter Schulen), Lea Kusche, Leon Brecht (beide Grafenbergschule Schorndorf), Anna Rommel (Gewerbliche Schule Waiblingen), Philip Lucantoni (ehem. Berufliches Schulzentrum Backnang), Henry Ernst (Gewerbliche Schule Waiblingen), Szilard Mihaly (Gewerbliche Schule Backnang), Torsten Demand (Amtsleiter Immobilien), Levin Kyslinger (Eduard-Breuninger-Schule Backnang) und Landrat Richard Sigel. Foto: Landratsamt

Beteiligt waren Vertreterinnen und Vertreter der Schulen aus Backnang, Schorndorf und Waiblingen sowie Verantwortliche aus der Kreisverwaltung. Am Ende stand ein gemeinsames Papier – und der erklärte Wille, im Gespräch zu bleiben.

Parkplätze unverzichtbar für Azubis im ländlichen Raum

An den drei Standorten sind Parkplätze für viele unverzichtbar. Gerade Auszubildende aus dem ländlichen Raum sind oft auf das Auto angewiesen. Wenn Züge ausfallen oder Busse überfüllt sind, bleibt das eigene Fahrzeug die letzte verlässliche Option.

Genau hier setzte die Kritik an. Probleme auf der Schiene dürften nicht dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler zusätzlich belastet würden, lautete die Botschaft aus den Schülervertretungen. Das Landratsamt sagte zu, sich gemeinsam mit den Jugendlichen auch über aktuelle Schwächen im öffentlichen Nahverkehr auszutauschen.

Kreis prüft Parkplatzreservierung für weite Anreisen

Vor allem Blockunterricht stellt viele vor logistische Herausforderungen: Wer nur für wenige Wochen am Stück vor Ort ist und täglich lange Strecken zurücklegt, kann nicht ohne Weiteres auf Bus und Bahn umsteigen. In Einzelfällen will der Kreis deshalb prüfen, ob für besonders weite Anreisen Parkplätze reserviert werden können.

Auch bei schulischen Großveranstaltungen soll es künftig flexibler zugehen. Für organisierende Schülerinnen und Schüler werde kostenloses Parken ermöglicht, heißt es aus dem Landratsamt. Zudem wurden praktikablere Zahlungsmöglichkeiten zugesagt: bargeldlos, zeitgemäß, unkompliziert.

Ein Monatsticket speziell für Schülerinnen und Schüler hingegen bleibt vom Tisch. Warum das Modell nicht umsetzbar sei, sei im Gespräch offen erläutert worden, wie das Landratsamt weiter mitteilt.

Haushaltskonsolidierung als Hintergrund

Die Neuordnung der Parkgebühren ist Teil einer größeren Haushaltskonsolidierung. Der finanziell unter Druck stehende Landkreis setzt auf zusätzliche Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung. Fast 400.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr stehen im Raum. Auch an den Verwaltungsgebäuden wurden die Tarife angepasst.

Für Landrat Sigel war das Gespräch mit den Jugendlichen dennoch mehr als Schadensbegrenzung. Levin Kyslinger von der Eduard-Breuninger-Schule Backnang bedankte sich stellvertretend für den „offenen Austausch auf Augenhöhe“.

Der Konflikt zeigt: Parkgebühren sind mehr als ein paar Münzen am Automaten. Sie berühren Fragen von sozialer Gerechtigkeit, Mobilität im ländlichen Raum und politischer Beteiligung. Der Kompromiss im Rems-Murr-Kreis ist kein großer Wurf. Aber vielleicht ein kleiner Schritt hin zu mehr Dialog.