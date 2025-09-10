Parken ohne Schranke: So funktioniert das neue Freeflow-Parkhaus in Waiblingen

Kein Personal, keine Schranke – dafür 100 Elektro-Ladesäulen und WLAN. Was das Parkhaus unter dem Landratsamt so besonders macht.

214 Stellplätze, verteilt auf drei Ebenen. 100 davon mit Ladepunkten für Elektroautos. Kein Ticket, kein Personal am Schalter, kein Schrankenbaum, der sich senkt – und kein Klimpern mehr an der Parkuhr. Was zuvor bereits eine Weile kostenfrei ausprobiert werden konnte, ist seit knapp zwei Wochen in den Regelbetrieb übergegangen. Oder, wie es die Behörde selbst ausdrückt: Beim Waiblinger Landratsamt hat eine neue Ära des Parkens begonnen.

Die Einfahrt in das Parkhaus zwischen Haupthaus und Neubau wirkt beinahe unscheinbar. Was dahintersteckt, ist ein hoch digitalisiertes Infrastrukturprojekt, laut Landrat Richard Sigel „ein Riesenbeitrag zur modernen Infrastruktur in bester Innenstadtlage“.

Ohne Schranke: Das „Freeflow“-System

Bei der Einfahrt in die Tiefgarage gibt es keine Schranke. Foto: Jan Potente

Herzstück der neuen Tiefgarage ist das sogenannte Freeflow-System. Beim Ein- und Ausfahren wird das Kennzeichen automatisch erfasst. Parkdauer und Gebühren werden digital berechnet. Gezahlt wird bargeldlos – per EC-, Kreditkarte oder Smartphone. Wer das alles vergisst, hat bis zu 48 Stunden Zeit, das Parkentgelt nachzuzahlen. Sonst wird’s teuer: Es drohen 35 Euro Mahngebühr.

Papierlose Parktickets, keine Schranken, keine Rückstaus, keine Vandalismusschäden – die Verwaltung spricht von Effizienz und Bequemlichkeit für die Bürger. Was nach Hightech klingt, ist zugleich ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Die Verwaltung erwartet von dem neuen Parkkonzept, das auch in den Berufsschulen und am Gesundheitszentrum in Backnang ausgerollt werden soll, Mehreinnahmen von 390.000 Euro jährlich.

Neue Spielregeln, bekannte Preise

Die Parkgebühren in Waiblingen orientieren sich an denen der Stadt – mit einem Unterschied: Statt 30 Minuten gibt es nur noch 15 Minuten gratis. Danach kostet jede angefangene Stunde 1,50 Euro, maximal 12,50 Euro am Tag. Abends ab 19 Uhr greift ein günstiger Nachttarif von 4,50 Euro. Anwohner können für 45 Euro im Monat parken – werktags von 17 Uhr bis 8.30 Uhr sowie an Wochenenden durchgehend. Das Ziel: mehr Auslastung in Nebenzeiten, weniger Dauerparker in der Altstadt.

Preise, Öffnungszeiten, Nutzermodelle

Öffnungszeiten:

Montag–Donnerstag: 6–1 Uhr

Freitag–Samstag: 6–2 Uhr

Sonntag & Feiertag: 8.30–1 Uhr

Tarife (brutto):

Erste 15 Minuten: kostenfrei

Jede weitere angefangene Stunde: 1,50 €

Tagestarif max.: 12,50 €

Nachttarif (19–9 Uhr): 4,50 €

Anwohnerpakete:

Monatsticket (17–8.30 Uhr & Wochenende): 45 €

Nachtpauschale: 4,50 €

Ladestationen und WLAN inklusive

In der neuen Tiefgarage wurde nicht nur gegraben, sondern auch vorgedacht. 100 Ladepunkte für E-Fahrzeuge stehen bereit – und weitere sind vorbereitet. Nutzerinnen und Nutzer aktivieren die Wallboxen mit gängigen Apps wie EnBW Mobility+ oder Shell Recharge. Für Mitarbeitende des Landratsamts gibt es spezielle Ladekarten. Selbst WLAN ist im Untergrund verfügbar – Digitalisierung macht eben vor dem Parken nicht Halt.

Wer mag, kann sein Elektroauto laden. Foto: Jan Potente

Mit dieser Ausstattung hat der Landkreis laut Landrat Sigel auf einen Schlag nahezu die Anzahl an öffentlich verfügbaren Ladepunkten in Waiblingen verdoppelt. Die Tiefgarage soll so zum Baustein der Mobilitätswende werden – und zum Vorbild für weitere Parkprojekte im Kreis, etwa in Backnang oder Schorndorf.

Sozial gestaffelte Preise für Mitarbeitende

Ein Detail, das nicht in Beton gegossen, aber nicht minder wichtig ist: die soziale Staffelung der Parkgebühren für Mitarbeitende. Wer mehr verdient, zahlt auch mehr: zwischen 43 und 63 Euro im Monat – je nach Entgeltgruppe. Teilzeitkräfte und Auszubildende profitieren von Sondertarifen. „Wer breitere Schultern hat, kann mehr tragen“, sagt Torsten Demand, Amtsleiter für Beteiligungen und Immobilien, zu dem Konzept, das im Juni im Kreistagsausschuss beschlossen wurde.

Ein Ort für alle – und ein Testfall für mehr

Die Tiefgarage ist nicht exklusiv für Verwaltungsangestellte. Auch Bürgerinnen und Bürger dürfen einfahren, besonders außerhalb der regulären Arbeitszeiten. Am Wochenende könnte der unterirdische Betonriese so zur Lösung eines altbekannten Problems beitragen: Parkplatznot rund um die Altstadt.

Doch die neue Tiefgarage soll nach dem Willen des Landrats nicht einfach nur eine Antwort auf knappen Parkraum sein. Sondern auch ein Symbol: für Digitalisierung, für Nachhaltigkeit, für eine Verwaltung, die sich modern gibt. Der Beitrag zur Mobilitätswende ist spürbar, aber auch pragmatisch: Der Kreis braucht Ordnung – und Einnahmen.