Parken in Stuttgart: Parkgebühren steigen deutlich – Brötchentaste bald nur noch 15 Minuten?

Es geht nicht nur um Geld, sondern auch um den Klimaschutz – Parken in Stuttgart soll von September an teils deutlich teurer werden. Doch Details sind noch umstritten.
Vor zwei Wochen hat sich Stuttgart mit dem Beschluss seines Klimamobilitätsplans dem Land gegenüber verpflichtet, die Parkgebühren in der Stadt vom 1. September an deutlich zu erhöhen. Daran ist grundsätzlich nicht mehr zu rütteln, ohne dass die Stadt Millionen an Fördermitteln des Landes riskiert. Nun hat die Verwaltung ihren Plan im Gemeinderat vorgestellt.