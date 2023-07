1 Die Rathaus-Tiefgarage ist nicht nur bei Stadträten beliebt und häufig voll. Foto: factum/Granville

Kostenlose Tiefgaragentickets für Stadträte oder ein VVS-Abo? In der Debatte argumentieren viele Gemeinderäte in Ludwigsburg ziemlich populistisch, kommentiert unser Autor Rafael Binkowski.









Ludwigsburg - In vielen Städten wird über ein Parkprivileg für Stadträte diskutiert. In Stuttgart hat die CDU-Rätin Iris Ripsam Aufmerksamkeit erregt, weil sie mit ihrem Gratisticket gerne auch mal auf dem Behindertenplatz gestanden ist. In der Landeshauptstadt gilt längst, was in Ludwigsburg nun auch beschlossen wurde: Die Stadträte können zwischen einem „Mobilitäts-Zuschuss“ für das Parkhaus oder einem VVS-Ticket wählen.