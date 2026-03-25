Parken in Leonberg: So wird künftig im Bahnhofsparkhaus abgerechnet

Die Stadtwerke stellen das technische System um und erhoffen sich Mehreinnahmen. Doch gerade beim Geld gibt es noch offene Fragen.

In vielen anderen Städten ist es schon gang und gäbe: Wer mit seinem Wagen ins Parkhaus fährt, braucht quasi nichts mehr zu machen. Weder muss ein Ticket gezogen, noch eine Summe im Voraus entrichtet werden. Stattdessen lichten fest installierte Kameras die Nummernschilder der einfahrenden Autos automatisch ab. Abgerechnet wird am Schluss minutengenau die erfasste Parkzeit.

Dieses System wird nun auch im Parkhaus am Leonberger Bahnhof eingeführt. Die Schranken sollen fallen. Parkscheine gibt es dann auch nicht mehr. Stattdessen können die Kundinnen und Kunden an einem Automaten bezahlen, allerdings ausschließlich bargeldlos.

Das bisherige System verursacht viel Ärger

Das Parkhaus am Bahnhof ist eines von zweien in der Leonberger Innenstadt, die von den Stadtwerken betrieben werden. Bis jetzt wird dort nach konventionellen Maßstäben geparkt. Und das kostet die Stadtwerke nach eigenen Angaben viel Geld und verschafft offensichtlich auch Unmut. Denn der vom städtischen Eigenbetrieb beauftragte EC-Zahlungsanbieter hatte am Jahresanfang, wie es heißt, „ohne Vorwarnung“ die EC-Kartenzahlung eingestellt. Die Kunden müssen seither in bar oder per Smartphone bezahlen, was den Stadtwerken etliche Beschwerden eingebracht hat.

Das Parkhaus liegt in unmittelbarer Nähe zum Leonberger Bahnhof und zum Zentralen Busbahnhof. Foto: Simon Granville

Doch das ist nicht das einzige Problem: Bisher müssen die Kunden im Vorfeld ihre Parkzeit einschätzen. Wird sie überzogen, hat man schnell einen Strafzettel an der Windschutzscheibe hängen, was immer wieder für Ärger sorgt. Dass es die Stadtwerke mit verschiedenen Zahlungsanbietern zu tun hat, verursacht darüber hinaus einen hohen Aufwand im Rechnungswesen.

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Ebenfalls auf der Mängelliste der Stadtwerke: Die acht im Bahnhofsparkhaus stehenden Automaten sind in die Jahre gekommen und entsprechend störanfällig. Deren Wartung verursacht hohe Kosten. Außerdem kommen große Aufwendungen für das Wachpersonal hinzu. Beim neuen System der Nummernschild-Erfassung benötigt der städtische Eigenbetrieb keine Security-Leute mehr und käme mit einem zentralen Automaten aus, an dem nur noch mit Karte oder Handy bezahlt werden kann .

Durch neue Tarife verspricht sich die Geschäftsführung Mehreinnahmen. Denn die seien seit zehn Jahren nicht erhöht worden. Was genau Kunden künftig bezahlen müssen, steht aber noch nicht fest. Der Gemeinderat begrüßt zwar die Umstellung auf das Kamera-System, hat aber die vorgeschlagene Gebührentabelle erst einmal auf Eis gelegt. Der zufolge hätte eine Stunde zwei, jede weitere Stunde einen Euro gekostet. Eine 24-Stundenkarte war mit 12 Euro veranschlagt worden. Parkverstöße wären mit 45 Euro geahndet worden.

Mehreinnahmen werden für Sanierung und Renovierung eingesetzt

Mit den höheren Preisen will die Geschäftsführung das Defizit des Eigenbetriebs verringern. Außerdem werde dringend Geld für „kontinuierliche Sanierungsarbeiten“ benötigt. Nach zehn Jahren gäbe es gerade beim Beton Reparaturbedarf. Auch durch die „Vermüllung in den Treppenhäusern und Vandalismus“ seien Instandsetzungen erforderlich.

Dennoch war die Mehrheit der Stadträte mit der neuen Tarifstruktur nicht einverstanden. Nach den Osterferien soll nun eine überarbeitete Version vorgelegt werden. Geht diese durch, ist mit dem Start der Kennzeichenerfassung per Kamera im Bahnhofsparkhaus im Mai oder Juni zu rechnen.