Der SV Leonberg/Eltingen bekräftigt seinen Ärger über die Regelungen auf dem Parkplatz rund ums Leobad und damit auch vor seiner Sportstätte. Die Stadt hält dagegen.
Der Parkplatz-Ärger rund um das Leonberger Leobad ist noch lange nicht zu Ende – ganz im Gegenteil. „Leider kommt es im Rahmen der Kontrollen immer wieder zu aggressiven Konfrontationen gegenüber Mitarbeitenden der Stadtwerke und des beauftragten Sicherheitsdienstes“, antwortet die Stadtverwaltung in Person von Pressesprecherin Leila Fendrich auf eine Anfrage unserer Zeitung. In einzelnen Fällen habe zur Klärung die Polizei hinzugezogen werden müssen. „Die Stadtwerke appellieren daher an alle Beteiligten, die geltenden Regelungen einzuhalten und respektvoll miteinander umzugehen.“