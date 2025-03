Parken in Leinfelden: Tiefgarage am Neuen Markt wird saniert

1 Der Sanierungsbedarf in der Garage am Neuen Markt ist offensichtlich. Foto: /Philipp Braitinger

Der Beton ist an vielen Stellen zerfressen: Von kommendem August an bis Dezember soll die Tiefgarage Neuer Markt in Leinfelden-Echterdingen umfassend erneuert werden.











Link kopiert



Die städtische Tiefgarage am Neuen Markt mit ihren 85 Plätzen muss saniert werden. „Ziel ist es, die Tiefgarage für weitere 30 Jahre instand zu setzen“, sagt Frank Muhsau vom Ingenieurbüro Muhsau Kindl, das von der Stadt mit der Planung beauftragt wurde. Die Tiefgarage ist 35 Jahre alt. An mehreren Stellen der 2500 Quadratmeter nagt der Zahn der Zeit. Unter anderem platzt der Bodenbelag auf. An den aufgeplatzten Stellen bilden sich Risse und Löcher. Es besteht Stolpergefahr. Dass der Beton kaputt geht, liegt vor allem am Salz, das im Winter von den Autos in die Tiefgarage gebracht wird. Wie in anderen Tiefgaragen und Parkhäusern in der Stadt hat das Salz über die Jahre den Beton an einigen Stellen regelrecht zerfressen. „Der Oberflächenschutz fehlt“, sagt Muhsau. Das Salz konnte deshalb bis tief in die Konstruktion eindringen, sodass der Stahl in den Wänden und in der Bodenplatte angegriffen wird.