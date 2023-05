Parken in Hofen

1 Seit Kurzem stehen an dem Parkplatz am Max-Eyth-See Schranken. Foto: Iris Frey

Der Parkplatz beim Württembergischen Anglerverein (WAV) ist seit kurzem gebührenpflichtig. Damit will der Verein Gästen für das Haus am See den Platz bereit halten.









Stuttgart-Mühlhausen - Wegen der Coronapandemie ist die Gaststätte „Haus am See“ am Max-Eyth-See schon seit Monaten geschlossen. Wann sie wieder öffnen kann, ist völlig unklar. Doch schon jetzt gibt es Veränderungen in der nahen Umgebung der Gaststätte, die für Gesprächsstoff sorgen: Seit Kurzem ist der Parkplatz des Württembergischen Anglervereins mit einer Schranke und einem Kassenautomat versehen. „Die Maßnahme war schon vor der Pandemie geplant“, erklärt Hans-Hermann Schock, Vorsitzender des Württembergischen Anglervereins (WAV). Der Verein habe beobachtet, dass der Parkplatz zu einem großen Teil nur von Besuchern des Sees oder anderen Einrichtungen genutzt worden sei, nicht aber von den Gästen des Hauses.