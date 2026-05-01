Mal zwei, mal vier Minuten. In der Böblinger Poststraße gehen die Uhren an den Parkautomaten falsch. Offenbar ein alltägliches Phänomen – das die Kontrolleure auf dem Schirm haben.
Wer durch die Böblinger Poststraße geht, kann sich auf einer Zeitreise wähnen – zumindest beim Blick auf die Parkautomaten. Während die eigene Uhr 16.32 Uhr anzeigt, ist es auf Parkautomat Nummer eins erst 16.30 Uhr. Einen Automaten weiter das gleiche Spiel, nur mit höherer Abweichung: 16.37 Uhr sagt die eigene Uhr, 16.33 das Parkscheingerät.