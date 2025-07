Parken beim Traumpalast: Alle warten auf das Happy End

1 Die größte Leinwand Europas zieht füllt regelmäßig die Kinosäle – und das Parkhaus. Foto: Pressefoto Baumann

Die Parkplatzsuche am Kino in Leonberg fordert Geduld. Könnte eine bessere Anbindung an den ÖPNV die Lösung sein?











Link kopiert



Das Parkhaus sorgt für Unmut bei den Leonberger Kinogästen, das ist nichts neues. Anfang des Jahres wurde mit der Buslinie N63 eine Nachtlinie eingeführt. Seit Januar verkehrt in Leonberg die Nachtbuslinie N63. Die Idee dazu stammt vom Jugendausschuss, und in der ersten Jahreshälfte wurde das neue Angebot laut gut angenommen. Schon Anfang des Jahres gab es Pläne, ob das Kino in Leonberg, insbesondere wegen der Spätvorstellungen am Wochenende, in die Route des N63 eingebunden werden können. Wie gehen die Pläne voran und welche Alternativen gibt es aktuell, um die Parksituation zu entlasten?