1 Die Polizei sucht nach einem circa 40 Jahre alten Trickbetrüger, der in Bietigheim zugeschlagen hat. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Eine 81 Jahre alte Frau ist gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in Bietigheim unterwegs. Als sie auf einer Brücke einen 20 Euro-Schein liegen sieht, macht sie den vermeintlichen Besitzer darauf aufmerksam. Ein Fehler, wie sich herausstellt.

Bietigheim-Bissingen - Ein Dieb hat eine 81-Jährige in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) um mehrere Hundert Euro erleichtert. Der Trickbetrüger hatte bereits am vergangenen Freitag in der Nähe des Japangartens im Bietigheimer Stadtzentrum einen 20 Euro-Schein fallen lassen – wohl mit Absicht, wie sich später herausstellen sollte. Die Seniorin, die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten kurz hinter dem Mann ging, machte ihn auf sein vermeintliches Missgeschick aufmerksam. Der Betrüger trat anschließend an das Pärchen heran und fragte, ob einer der beiden ihm Kleingeld wechseln könne. Die 81-Jährige holte deshalb ihren Geldbeutel heraus. Während sie in ihrem Portemonnaie kramte, fasste der Täter unbemerkt hinein und entwendete die Geldscheine. Erst viel später stellte die Frau den Diebstahl fest.

Der Täter soll mittelgroß, schlank und rund 40 Jahre alt sein. Er hat kurze dunkle Haare und soll nahezu akzentfrei Deutsch sprechen.