1 Pendeln ja, aber bitte nur werktags zwischen 6 und 22 Uhr. Foto: Gottfried Stoppel

Ein Pendler, der einen der Park-and-Ride-Parkplätze bei Pflanzen-Kölle in Fellbach benutzt, muss eine Strafe bezahlen, da er den zulässigen Nutzungszeitraum überschritten hat. In Zeiten der Verkehrswende ein Unding?











Wer in Fellbach vom Auto in die Stadtbahn umsteigen will, um mit der U1 in Richtung Stuttgart zu fahren, stellt schnell fest, dass die Parkplatzsuche zur Herausforderung werden kann. Die 107 für Pendler reservierten Park-and-Ride-Parkplätze auf dem Gelände des Gartencenters Pflanzen-Kölle in der Stuttgarter Straße stellen mit ihrer Nähe zur Stadtbahnhaltestelle Esslinger Straße eine der besten Optionen dar. Doch bei genauerem Hinsehen gibt es dort strenge Regeln fürs Parken, wie ein Pendler nun feststellen musste.