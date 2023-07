1 Die Armutsquote in Deutschland ist gestiegen. Foto: epd/Schellhorn

Stuttgart - Die Armutsquote in Deutschland hat laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband einen Höchststand von 15,9 Prozent erreicht – rechnerisch waren davon 2019 etwa 13,2 Millionen Menschen betroffen. Für das Corona-Jahr 2020 sagt der Gesamtverband in seinem aktuellen Armutsbericht einen neuerlichen Anstieg voraus. Insbesondere geringfügig Beschäftigte und junge Menschen, die wegen der Pandemie unter der zunehmenden Arbeitslosigkeit leiden, müssten in den Blick genommen werden.