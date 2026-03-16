Pariser Handelsgespräche: Debatte über Verschiebung von Treffen zwischen Trump und Xi

Fliegt er oder fliegt er nicht? US-Präsident Trump will eigentlich in zwei Wochen den chinesischen Staatschef Xi treffen. Nun gibt es gleich mehrere Gründe, warum es womöglich doch nicht dazu kommt.
Paris/Washington - Eine Debatte über eine Verschiebung des Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping überschattet die derzeitigen Handelsgespräche beider Länder. US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt und Finanzminister Scott Bessent bekräftigten, dass das angepeilte Aufeinandertreffen in zwei Wochen auf einen anderen Zeitpunkt fallen könnte. Dabei widerspricht Bessent zugleich der Darstellung von US-Präsident Donald Trump.