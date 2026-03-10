Pariser Fashion Week: Margot Robbie überrascht mit völlig neuem Look

Abschied von den langen Haaren: Margot Robbie zeigte sich bei der Chanel-Show der Paris Fashion Week mit einem frechen Bob und Pony - und einem betont lässigen Outfit dazu.
Margot Robbie (35) hat sich von ihren langen blonden Haaren verabschiedet. Bei der Chanel-Show "Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027" im Rahmen der Pariser Fashion Week präsentierte sich die Schauspielerin mit einem markanten Kurzhaarschnitt: einem stumpf geschnittenen Bob, der knapp über den Schlüsselbeinen endet, kombiniert mit einem fransigen Pony auf Augenbrauenhöhe.