Pariser Fashion Week: Margot Robbie überrascht mit völlig neuem Look

Abschied von den langen Haaren: Margot Robbie zeigte sich bei der Chanel-Show der Paris Fashion Week mit einem frechen Bob und Pony - und einem betont lässigen Outfit dazu.

Margot Robbie (35) hat sich von ihren langen blonden Haaren verabschiedet. Bei der Chanel-Show "Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027" im Rahmen der Pariser Fashion Week präsentierte sich die Schauspielerin mit einem markanten Kurzhaarschnitt: einem stumpf geschnittenen Bob, der knapp über den Schlüsselbeinen endet, kombiniert mit einem fransigen Pony auf Augenbrauenhöhe.

Das Haar behielt seine charakteristische blonde Farbe, durchzogen von natürlich wirkenden goldenen Strähnchen. Der Pony wirkte bewusst unaufgeräumt.

Lässiges Outfit zum kantigen Schnitt

Zum neuen Haarschnitt wählte Robbie ein bewusst schlichtes Outfit: ein transparentes weißes Tanktop mit rundem Ausschnitt, darunter ein passender Bustier, kombiniert mit weit geschnittenen Jeanshosen, die locker über den Schuhen drapiert hingen. Den Abschluss bildeten zweifarbige Pumps in Beige und Schwarz.

Das Accessoire-Konzept blieb ebenso reduziert: eine graue Tasche an einer Silberkette, ein Tuch in der Hand, dazu lediglich ein paar kleine Creolen, die unter dem Bob hervorblitzten. Das Make-up hielt sich ebenfalls zurück - natürlich gehalten, mit einem rosafarbenen Lippenton als einzigem Akzent.

Von Barbie-Blond zu Gothic-Chic

Robbies Auftritt bei der Pariser Modewoche fällt mitten in ihre Pressetour für "Wuthering Heights - Sturmhöhe", Emerald Fennells (40) Neuverfilmung des Romanklassikers, in dem Robbie die Catherine Earnshaw spielt. Seit Januar tourt sie gemeinsam mit Co-Star Jacob Elordi (28) durch die Welt und setzt dabei modisch eigentlich konsequent auf die gotisch-romantische Ästhetik des 18. Jahrhunderts, in dem der Film angesiedelt ist.

Dass die Australierin ihre Looks an aktuelle Filmprojekte anpasst, hat inzwischen Tradition. Vor drei Jahren wurde sie zur lebenden Barbie-Puppe, als sie den gleichnamigen Film von Greta Gerwig (42) promotete - damals mit platinblonden Retro-Wellen und knalligem Rosa von Kopf bis Fuß.