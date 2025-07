Pariser Fashion Week: Cardi B erscheint mit lebendigem Raben

Am ersten Tag der Pariser Fashion Week legt Cardi B (32) gleich einen spektakulären Auftritt hin: Sie erschien am Montag bei der Haute-Couture-Schau von Schiaparelli im Petit Palais mit einem echten Raben auf dem Arm. Mit dem angeleinten Vogel posierte sie im Regen auf den Treppen des Museums.

Rabe und XXL-Schulterpolster

Cardi Bs Outfit war eine Hommage an die dramatische Ästhetik des Modehauses Schiaparelli: Zu ihrem umstrittenen lebendigen Accessoire trug sie ein schwarzes, enganliegendes Kleid und darüber ein tief ausgeschnittenes Oberteil aus beigen Fransen mit eingeknoteten Perlen. Rechts und links von ihrem Kopf ragten riesige, spitze Schulterpolster in die Höhe. Für die extra Dramatik - und vermutlich zum Schutz vor den Rabenkrallen - komplementierte sie den Look mit langen schwarzen Opernhandschuhen. Ihre Haare waren glatt nach hinten frisiert, was die Aufmerksamkeit zusätzlich auf ihren Oberkörper lenkte.

Mit dem pechschwarzen Vogel will die Musikerin vermutlich Promo für ihr neues Album machen: Auf dem Cover zu ihrer Platte "Am I The Drama?", die am 19. September erscheint, ist sie ebenfalls mit Raben zu sehen und auch in den Werbevideos dafür posierte sie mit den Tieren.

Prominente Gäste in der ersten Reihe

Cardi B war mit ihrem gefiederten Begleiter definitiv der Hingucker von Schiaparellis Herbst/Winter 2025/2026 Show. Popstar Dua Lipa (29) erschien daneben in einem weißen Kleid mit Schuppenoptik, Schlüsselloch-Ausschnitt und ebenfalls dramatischen Schulterpolstern fast dezent. "Euphoria"-Darstellerin Hunter Schafer (26) vervollständigte die Riege der prominenten Gäste in der ersten Reihe in einer gold-grün gestreiften, schulterfreien Robe. Alle drei Stars verkörperten mit ihren Looks die Philosophie des Modehauses, das für seine theatralischen und oft provokanten Designs bekannt ist.

Die Show selbst stand unter dem Motto "Back to the Future". Kreativdirektor Daniel Roseberry will ikonische Designs aus der Blütezeit des Modehauses in den 1920er und 1930er Jahren mit den skulpturalen Silhouetten verbinden, für die Schiaparelli heute bekannt ist. Das traditionsreiche Label hat in den letzten Jahren dank prominenter Trägerinnen und spektakulärer Laufsteg-Momente an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Show bot den Auftakt zur Fashion Week in Paris, die noch bis zum 10. Juli die neusten Haute-Couture-Entwürfe präsentiert.