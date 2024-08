Große Ehre für Wim Wenders (79). Der Regisseur wird von der Europäischen Filmakademie für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Dies gab die Institution, die jedes Jahr den Europäischen Filmpreis verleiht, in einer Mitteilung bekannt.

"Mit diesem Preis würdigen wir das herausragende Werk von Wim Wenders, der mit neugierigem Blick und offenem Geist immer wieder Neues erforscht und experimentiert", schreibt Matthijs Wouter Knol (47) von der Filmakademie in seiner Begründung der Entscheidung. Wim Wenders war von 1996 bis 2020 selbst Präsident der 1988 gegründeten Europäischen Filmakademie.

Lesen Sie auch

Goldene Palme und vier Oscar-Nominierungen

Wim Wenders kam am 14. August 1945 als Wilhelm Ernst Wenders zur Welt. Als ein Gründungsmitglied des Filmverlags der Autoren gehörte er in den 1970er-Jahren zu den prägenden Figuren des sogenannten Neuen Deutschen Films. Spätestens mit der Goldenen Palme in Cannes für "Paris, Texas" wurde Wenders weltberühmt.

Viermal wurde Wim Wenders in seiner Karriere für den Oscar nominiert. Drei davon entfielen auf seine Dokumentationen: "Buena Vista Social Club", "Pina" und "Das Salz der Erde". Erst dieses Jahr war der gebürtige Düsseldorfer zum ersten Mal für einen fiktionalen Film Oscar-nominiert. Sein Werk "Perfect Days" war im Rennen um den besten Internationalen Film - allerdings für Japan und nicht für Deutschland.

Den Preis für sein Lebenswerk erhält Wim Wenders anlässlich der 37. Verleihung des Europäischen Filmpreises. Sie geht am 7. Dezember 2024 in Luzern über die Bühne.