Im Februar trat er als neuer Museumsleiter in einem Louvre im Krisenmodus an. Nun zieht Christophe Leribault eine alarmierende Bilanz.
Paris - Nur rund vier Monate nach seinem Amtsantritt zeichnet der neue Louvre-Direktor Christophe Leribault ein besorgniserregendes Bild vom Zustand des weltberühmten Museums in Paris: Der Louvre sei "am Ende seiner Kräfte" und stehe vor einem gewaltigen Investitionsbedarf, erklärte er vor einer Kommission des französischen Senats, der oberen Kammer des Parlaments.