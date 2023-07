Mehrere Männer vergewaltigen Touristin am Eiffelturm

1 Tatort Eiffelturm: Auf dem Marsfeld soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Foto: dpa/Christian Böhmer

Das Verbrechen schockiert die französische Hauptstadt: Mehrere Männer sollen unweit des Pariser Eiffelturms eine Touristin vergewaltigt haben. Was über den Fall bekannt ist.









Mehrere Männer sollen eine mexikanische Touristin auf dem Marsfeld am Pariser Eiffelturm vergewaltigt haben. Zwei Männer befänden sich in Polizeigewahrsam, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Gegen sie werde wegen Gruppenvergewaltigung ermittelt. Die 27 Jahre alte Frau sei um ein Uhr nachts von insgesamt fünf Männern angegriffen worden, berichtete die Zeitung „Le Parisien“.