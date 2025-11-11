Paris Jackson: Drogen ätzten Loch in ihre Nase

Paris Jackson hat auf TikTok eine schockierende Beichte abgelegt: Durch ihren früheren Drogenkonsum hat die Tochter von Michael Jackson ein Loch in der Nasenscheidewand. Die 27-Jährige nutzt ihre Erfahrung als eindringliche Warnung an ihre Follower.

Paris Jackson (27) hat in einem schockierenden TikTok-Video eine persönliche Beichte abgelegt. Die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) leidet unter einer perforierten Nasenscheidewand - einem Loch im Knorpel zwischen den beiden Nasenflügeln. "Ich habe ein sehr lautes Pfeifen, das man hören kann, wenn ich durch die Nase atme", erklärt die 27-Jährige. Die Ursache sei genau das, "was ihr denkt", so Paris, um dann deutlich zu werden: "Nehmt keine Drogen, Kinder. Ich empfehle es nicht, weil es mein Leben ruiniert hat."

Die Schädigung entstand, als Paris etwa 20 Jahre alt war. Mit einer Handy-Taschenlampe zeigt sie in dem Video, wie das Loch zwischen ihren Nasenlöchern sichtbar wird. "Die Lücke ist so groß, dass ich eine Spaghetti-Nudel von einer Seite zur anderen durchstecken könnte", beschreibt sie den Schaden.

Keine Operation geplant

Eine chirurgische Korrektur kommt für Paris aktuell aber nicht infrage. Der Grund: "Ich müsste dafür Schmerzmittel nehmen. Damit will ich nichts zu tun haben." Die Angst vor einem Rückfall ist zu groß. Im Januar hatte sie auf Instagram verkündet, seit fünf Jahren clean und trocken von allen Drogen und Alkohol zu sein.

"Hallo, ich bin Alkoholikerin und heroinabhängig", schrieb sie damals. "Heute bin ich seit fünf Jahren clean und trocken." Paris Jackson reflektierte in dem Post, wie dankbar sie für ihr heutiges Leben sei: "Weil ich nüchtern bin, kann ich heute lächeln. Ich kann Musik machen. Ich kann die Freude erleben, meine Hunde und meine Katze zu lieben."

Offener Umgang mit der Vergangenheit

Die Schauspielerin hat in der Vergangenheit bereits über ihre Probleme mit Drogen, Depressionen und Selbstverletzungen gesprochen. Nach dem Tod ihres Vaters durchlebte sie eine schwere Krise. 2013 begab sie sich in Therapie, es folgten zahlreiche Rückfälle. Heute nutzt Paris Jackson ihre Reichweite, um andere vor den Folgen des Drogenkonsums eindringlich zu warnen.