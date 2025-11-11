Paris Jackson: Drogen ätzten Loch in ihre Nase

Paris Jackson hat auf TikTok eine schockierende Beichte abgelegt: Durch ihren früheren Drogenkonsum hat die Tochter von Michael Jackson ein Loch in der Nasenscheidewand. Die 27-Jährige nutzt ihre Erfahrung als eindringliche Warnung an ihre Follower.
Paris Jackson (27) hat in einem schockierenden TikTok-Video eine persönliche Beichte abgelegt. Die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) leidet unter einer perforierten Nasenscheidewand - einem Loch im Knorpel zwischen den beiden Nasenflügeln. "Ich habe ein sehr lautes Pfeifen, das man hören kann, wenn ich durch die Nase atme", erklärt die 27-Jährige. Die Ursache sei genau das, "was ihr denkt", so Paris, um dann deutlich zu werden: "Nehmt keine Drogen, Kinder. Ich empfehle es nicht, weil es mein Leben ruiniert hat."