Paris Hilton hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Wandlung hingelegt: Vom wilden Partygirl wurde sie an der Seite von Carter Reum zur fürsorglichen Mutter. Zum fünften Jahrestag machte sie ihrem Mann nun eine öffentliche Liebeserklärung - mit vielen Pärchenfotos und emotionalen Zeilen.

Paris Hilton (43) feiert fünf Jahre Liebe zu ihrem Mann Carter Reum (43). "Mit dir fühlt sich jeder Moment wie ein wahrgewordener Traum an", schwärmte sie in einem Instagram-Beitrag.

"Meine ewige Liebe"

Fünf Jahre nach dem ersten Date widmete sie dem Unternehmer am 30. November liebevolle Zeilen und teilte zahlreiche Schnappschüsse aus der gemeinsamen Zeit. "Du hast meine Tage mit Glück, mein Herz mit Liebe und mein Leben mit endlosen Abenteuern erfüllt", schrieb das einstige It- und Partygirl an seinen Ehemann, den Hilton als ihr "Ein und Alles" betitelte.

Zum Auftakt postete die Hotelerbin ein Schwarzweißfoto des Paares, auf dem beide glamourös gekleidet sind und sich liebevoll anschauen. Andere Bilder zeigen sie beim Austausch von Küsschen auf Skiausflügen, am Strand und auf Partys sowie in passenden Weihnachtspyjamas. Auf einem Foto ist das Paar auch zusammengekuschelt in einer Hängematte zu sehen. Hilton bot zudem einen Blick auf gerahmte Bilder von sich und ihrem Mann, die an ihrem Schminktisch hängen. In einem Video filmte sie eine große Collage aus vielen Pärchenbildern ab.

"Von dem Moment an, als du in mein Leben getreten bist, hat sich alles zum Besseren verändert", kommentierte die 43-Jährige. "Carter, du bist mein sicherer Ort, mein größter Unterstützer und meine ewige Liebe." Sie hoffe auf "ein weiteres unglaubliches Jahr des gemeinsamen Wachsens, Lachens und Liebens".

Das Paar hat zwei Kinder

Paris Hilton ist seit 2021 mit dem Unternehmer Carter Reum verheiratet. Von Anfang an machte das Paar deutlich, dass es sich Kinder wünscht. Im Januar 2023 hatte Hilton per Leihmutter ihren Sohn Phoenix bekommen. Nur zehn Monate später verkündeten die beiden die Geburt von Tochter London, die ebenfalls per Leihmutter zur Welt kam.