An den Festtagen genießen viele Stars die gemeinsame Zeit mit der Familie. Zusammen zeigen sie sich in aufeinander abgestimmten Schlafanzügen: Ob mit Tannenbaum-Muster, in Rot oder als Elfen.

Weihnachten bedeutet für viele eine Zeit des Zusammenkommens und der Gemütlichkeit. Das zeigen Promis, die mit ihren Familien in Partnerlook-Pyjamas schlüpfen. Diese Stars machen es sich in winterlichen Schlafanzügen über die Feiertage bequem.

Chrissy Teigens Kinder im Karo-Look

Chrissy Teigen (39) und John Legend (45) sendeten mit einem Foto vor ihrem geschmückten Baum Weihnachtsgrüße an ihre Follower. Ihre Kinder Luna (8), Miles (6), Esti (1) und Wren (1) trugen aufeinander abgestimmte rot-grün-karierte Schlafanzüge auf den Bildern. Dagegen lächelte ihre Modelmama in einem schwarzen Top und einer dunkelgrauen Hose in die Kamera. Vater und Musiker Legend verbreitete mit einem roten Pulli Weihnachtsstimmung. "Weihnachtsmorgen in London! Frohe Weihnachten, Leute. Wir lieben euch so sehr", grüßte Teigen ihre Fans in der Caption.

Paris Hilton wird zur Elfe

Paris Hilton (43), Ehemann Carter Reum (43), Sohn Phoenix (1) und Tochter London (1) posierten in Elfen-Schlafanzügen für eine Bilderreihe. Zu einem tannengrünen Langarmoberteil mit weißem Kragen und roten Knöpfen kombinierten sie eine rot-weiß geringelte Hose. Tochter London bekam zusätzlich eine Schleife ins Haar. Unter dem Bild wünschte Hilton ihren Fans "eine heiße, glückliche und liebevolle Zeit".

Heidi Klums Familie als Weihnachtsmänner

An Heiligabend verwandelten sich Heidi Klum (51), Tom und Bill Kaulitz (35) sowie Klums Kinder in Weihnachtsmänner. Klum legte sich in ihrem roten Pyjama und mit Zipfelmütze vor den Baum, während Ehemann Tom von rechts in die Kamera grinste. Das Ehepaar und Bill gab sich durch mit ihren Namen bestickten Mützen zu erkennen. Wie der Rest ihrer Familie im Hintergrund trugen sie ihren Namen auch auf ihren Anzügen.

Gordon Ramsay

Fernsehkoch Gordon Ramsay (58) setzte auf Schwarz statt Rot. Mit dem Tannenbaum-Aufdruck ihrer Schlafanzüge waren er und seine Familie dennoch festlich gekleidet. Der Gastronom matchte mit gleich sieben Familienmitgliedern: Seiner Frau Tana (50) und ihren sechs Kindern Megan (26), Holly (24), Jack (24), Matilda (23), Oscar (5) und Jesse. Für ihren jüngsten Sohn ist es erst das zweite Weihnachtsfest.