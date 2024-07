"Sanasa" kann der 18 Monate alte Phoenix schon sagen. Wer jetzt denkt, das sei nur ein wildes Gebrabbel, der irrt: Den Ausdruck prägten einst seine berühmte Mutter Paris Hilton und ihre Freundin Nicole Richie in ihrer Serie "The Simple Life".

Paris Hilton (43) hat mit einem süßen Video verraten, was das erste Wort ihres Sohnes Phoenix Barron (1) war. Fans ihrer früheren Serie "The Simple Life" dürfte es bekannt vorkommen. Und auch die Hotelerbin findet es "ikonisch".

"Ich bin so besessen und verliebt in meinen kleinen Engel, er ist mein bester Freund", schrieb Hilton unter das Video, das sie am 28. Juli auf Instagram veröffentlicht hat. Darin kuschelt sie mit ihrem kleinen Phoenix in einer Hängematte, die sich anscheinend auf einem Boot befindet. Hilton singt ihrem 18 Monate alten Spross vor: "Sanasa, sanasa, sanasa, sanasa". Daraufhin plappert der Junge das Wort nach.

Die Parole wurde einst von Paris Hilton und Nicole Richie (42) in ihrer Reality-Serie "The Simple Life" erfunden, die in den 2000ern fünf Staffeln lang lief. Das Duo sang das Wort immer wieder, wenn sie gelangweilt waren oder um Aufmerksamkeit buhlten. Dass ihr Sohn nun ausgerechnet diesen besonderen Ausdruck für sein erstes Wort auserwählte, scheint Hiltons Mutterherz fast zum Platzen zu bringen. "Baby P ist meine Welt!" Sie freue sich "so sehr, ihm und seiner Schwester London das schönste und zauberhafteste Leben aller Zeiten zu schenken".

Dass sie ihrem Sohn ihren Kultspruch beigebracht hat, könnte laut "People" eine clevere Werbung sein: Denn das US-Magazin berichtete bereits im Frühjahr, dass "The Simple Life" neu aufgelegt wird. Ursprünglich lief die Serie, in der die Jetset-Frauen auf dem Bauernhof landeten, von 2003 bis 2007.

Danach machte sich Hilton unter anderem als DJane einen Namen und legte in vielen Clubs rund um den Globus auf. Seit 2021 ist sie mit Carter Reum (43) verheiratet. Per Leihmutter kamen Sohn Phoenix und die acht Monate alte Tochter London Marilyn zur Welt.