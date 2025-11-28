Paris: Für wen der Louvre die Eintrittspreise erhöht – und warum

Im kommenden Jahr erhöht der Pariser Louvre seine Eintrittspreise für Nicht-Europäer um 45 Prozent. Zu den Gründen.
Der Pariser Louvre erhöht im kommenden Jahr seine Eintrittspreise für Nicht-Europäer um 45 Prozent. Ab dem 14. Januar 2026 müssen Bürger von Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums - der die EU, Island, Liechtenstein und Norwegen umfasst - 32 Euro für ein Ticket zahlen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Mit dem Verdienst aus der Preiserhöhung sollen „strukturelle Probleme“ des Museums angegangen werden.