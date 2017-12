Paris Feuer bricht in Teil des Louvre aus

Von red/dpa 09. Dezember 2017 - 16:15 Uhr

In einem Teil des Louvre in Paris ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: shutterstock/Andrey VP, Bearb.: ch

In Paris ist es am Samstag in einem Teil des Louvre-Museum zu einem Zwischenfall gekommen, in dessen Folge das Louvre evakuiert werden musste.

Paris - Wegen eines Feuers ist am Samstag ein Teil des Louvre-Komplexes in Paris evakuiert worden. Das Feuer sei in einem Maschinenraum des unterirdischen Einkaufszentrums neben dem Louvre ausgebrochen, berichtete der französische Radiosender Franceinfo unter Berufung auf die Polizei.

Die in dem „Carrousel du Louvre“ anwesenden Besucher mussten das Zentrum umgehend verlassen. Die verkehrsreiche Straße vor dem Museum wurde auf einer Länge von 100 Metern abgesperrt.