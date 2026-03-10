Paris Fashion Week: Zendaya begeistert in Bridal White

Großer Auftritt in Paris: Zendaya erschien bei der Louis-Vuitton-Schau in einem eleganten weißen Hemdkleid - und befeuerte damit nebenbei auch die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit mit Tom Holland.

Zendaya (29) hat die Louis-Vuitton-Herbst/Winter-Schau 2026 in Paris in einem atemberaubenden Outfit besucht. Die Schauspielerin erschien in einem weißen Hemdkleid von Louis Vuitton mit spitzem XL-Kragen, auffälligen Manschetten und einem asymmetrischen Bubble-Saum. Ein schwarzer Taillengürtel und spitze Pumps vervollständigten den Look. Dazu trug sie ihren kurzen Bob - den sie erst im vergangenen Monat debütiert hatte - leicht zur Seite gestylt, sodass ihre Cartier-Creolen gut zur Geltung kamen.

Cartier von Kopf bis Fuß Beim Schmuck setzte Zendaya laut übereinstimmenden Medienberichten voll auf eine einzige Marke: Cartier. An den Fingern trug sie mehrere Varianten des "Clash de Cartier"-Rings, dazu einen passenden Armreif sowie ein "Love Unlimited"-Armband. Nebenbei lieferte der Auftritt auch Gesprächsstoff abseits der Mode:

An ihrem linken Ringfinger trug Zendaya ein schlichtes goldenes Band - ihr Verlobungsring von Jessica McCormack blieb hingegen zu Hause. Ihr Stylist Law Roach (47), der auch in Paris stets an ihrer Seite war, hatte Anfang März bei den Actor Awards gegenüber "Access Hollywood" angedeutet, eine Hochzeit mit Tom Holland (29) habe bereits stattgefunden. Weder Zendaya noch Holland haben sich dazu öffentlich geäußert.

Die Liebesgeschichte von Zendaya und Holland begann angeblich mit ihren Rollen in der "Spider-Man"-Reihe, in der er Peter Parker und sie MJ spielt. Gemeinsam standen sie bereits für drei der Streifen vor der Kamera - "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Far From Home" (2019) und "Spider-Man: No Way Home" (2021). Auch im kommenden Film "Spider-Man: Brand New Day" werden sie zusammen zu sehen sein. Die beiden Filmstars spielen zudem in Christopher Nolans "Die Odyssee" mit, der im Juli in die Kinos kommt.

Sie schützen ihre Beziehung

Ihre Beziehung halten die beiden Hollywoodstars unterdessen vom Rampenlicht fern. "The Hollywood Reporter" sagte Tom Holland im Jahr 2023: "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so privat wie möglich halten wollen." Er erklärte weiter: "Wir glauben nicht, dass wir das irgendjemandem schuldig sind, es ist unsere Sache und hat nichts mit unserer Karriere zu tun."