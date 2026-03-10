Paris Fashion Week: Zendaya begeistert in Bridal White

Großer Auftritt in Paris: Zendaya erschien bei der Louis-Vuitton-Schau in einem eleganten weißen Hemdkleid - und befeuerte damit nebenbei auch die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit mit Tom Holland.
Zendaya (29) hat die Louis-Vuitton-Herbst/Winter-Schau 2026 in Paris in einem atemberaubenden Outfit besucht. Die Schauspielerin erschien in einem weißen Hemdkleid von Louis Vuitton mit spitzem XL-Kragen, auffälligen Manschetten und einem asymmetrischen Bubble-Saum. Ein schwarzer Taillengürtel und spitze Pumps vervollständigten den Look. Dazu trug sie ihren kurzen Bob - den sie erst im vergangenen Monat debütiert hatte - leicht zur Seite gestylt, sodass ihre Cartier-Creolen gut zur Geltung kamen.