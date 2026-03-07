Paris Fashion Week: Victoria Beckham macht auf heile Familie - nur Brooklyn fehlt

Victoria Beckham inszeniert ein herzliches Bild von sich und ihrer Familie nach ihrer Paris-Show - wobei ihr ältester Sohn Brooklyn fehlte. Seit seinem öffentlichen Zerwürfnis mit den Eltern meidet er solche Auftritte.

Das Bild, das Victoria Beckham (51) nach ihrer Show bei der Paris Fashion Week auf Instagram postete, war sorgfältig arrangiert: Ehemann David (50), die Söhne Romeo (22) und Cruz (21), Tochter Harper (14), dazu Cruzs Freundin Jackie Apostel - die ganze Familie, vereint hinter der Designerin. "Danke, dass ihr immer für mich da seid. Ich liebe euch alle so sehr", schrieb die 51-Jährige dazu. Eine demonstrative Botschaft familiären Zusammenhalts. Nur einer fehlte auf diesem Bild: Brooklyn Peltz Beckham (27), der älteste Sohn des Paares. Sein Fernbleiben ist kein Versehen - es ist die eigentliche Geschichte hinter dem herzerwärmenden Post.

Denn seit Januar liegt der Familienfrieden in Scherben. In einem öffentlichen Social-Media-Post erhob Brooklyn schwere Vorwürfe gegen seine Eltern: Die Familie versuche "unaufhörlich, meine Beziehung zu ruinieren - schon vor meiner Hochzeit, und es hat nicht aufgehört." Seine Frau Nicola Peltz Beckham (31) sei von der Familie "respektlos behandelt" worden. Eine Versöhnung lehnte er ab, solange David und Victoria "Brand Beckham" über alles andere stellten und Narrative in der Presse kontrollierten.

Der Hochzeitseklat als Ursprung des Streits

Als Auslöser des Zerwürfnisses gilt ein Vorfall bei Brooklyns Hochzeit, den DJ Fat Tony in der britischen Sendung "This Morning" öffentlich machte. Demnach hatte US-Sänger Marc Anthony während seiner Darbietung "die schönste Frau im Raum" auf die Bühne gebeten - was die Gäste als Einladung zum ersten Ehepaartanz von Brooklyn und Nicola deuteten. Stattdessen rief Anthony Victoria Beckham auf die Bühne.

Fat Tony schilderte die Szene so: "Brooklyn stand oben, alle erwarteten Nicola - dann rief Marc Anthony Victoria. Nicola verließ den Raum weinend, Brooklyn stand völlig aufgewühlt auf der Bühne, und Marc Anthony sagte: ,Leg deine Hände auf die Hüften deiner Mutter.' Die ganze Situation war für alle im Raum wirklich unangenehm."

Gratulation zum Geburtstag - aber kein Familientreffen

Dass David und Victoria trotz allem nicht ganz schweigen, zeigten sie Anfang März: Brooklyns Geburtstag kommentierten beide öffentlich auf Instagram - eine kleine, aber bewusste Geste. Zu einem echten Familientreffen hat das offenbar nicht geführt.

Derweil ließen die anwesenden Beckhams nach der Pariser Show keine Gelegenheit zur Lobhudelei aus. David schrieb: "Wir sind immer so stolz und erstaunt über das, was du jede Saison erreichst, die Messlatte höher legst und weiterhin den Traum lebst, für den du so hart gearbeitet hast." Sohn Romeo ergänzte schlicht: "Einfach, einfach großartig."