Paris Fashion Week : Selma Blair besucht Fashionshow mit Sohn Arthur

Selma Blairs Sohn Arthur hat seinen ersten Besuch bei der Paris Fashion Week absolviert. Gemeinsam mit seiner Mutter saß der 13-Jährige neben Anna Wintour in der First Row bei der Chloé-Modenschau.

Hollywoodstar Selma Blair (52) war unter den Gästen von Chloé bei der Pariser Fashion Week und hatten einen besonderen Begleiter dabei. Die Schauspielerin brachte ihren 13-jährigen Sohn Arthur Saint mit in die First Row der Modenschau am Donnerstag (26. September). Das Mutter-Sohn-Duo legte dabei einen stylischen Auftritt hin.

Selma Blair trug schwarze knielange Shorts aus Samt und eine dazu passende kurze Jacke sowie eine hochgeschlossene weiße Spitzenbluse. Dazu kombinierte sie braune Lederstiefel, eine Goldkette und übergroße Kerzenleuchter-Ohrringe. Sohn Arthur entschied sich für eine klassische schwarze Hose, Sneaker und ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Chloé". Die beiden saßen in der ersten Reihe neben Schauspielerin Diane Kruger (48), "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74), Schauspielerin Sienna Miller (42) und Musikerin Juliette Lewis (41).

Fashion Week ohne Gehstock

Die an Multipler Sklerose erkrankte Selma Blair absolvierte den Auftritt ohne ihren Gehstock, mit dem sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder auf dem roten Teppich zeigte. Im April 2024 zeigte sie sich erstmals ohne die Stütze bei einem Event. Ihre Diagnose machte sie erstmals im Oktober 2018 öffentlich. 2021 gab sie an, nach Stammzellentransplantation und Chemotherapie in Remission zu sein. Seit 2022 hat die 52-Jährige zudem einen Assistenzhund.

Sohn Arthur stammt aus Selma Blairs Beziehung mit Modedesigner Jason Bleick, mit dem die Schauspielerin von 2010 bis 2012 liiert war. Auf Instagram teilte Blair am Tag vor der Chloé-Show einen süßen Tribut an ihren Sohn: "Ich liebe dich, mein lieber Junge. (...) Dein erstes Mal in Paris sollte immer mit jemandem zusammen sein, der dich am meisten liebt. Also sind wir zusammen hier. Ich bin so dankbar. Ich könnte nicht glücklicher sein", schrieb Blair zu einem Selfie mit Arthur.