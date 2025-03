Paris Fashion Week: Paris Jackson macht die Vivienne Westwood

1 Weißes Gesicht, viel Rouge, Rüschen-Dress und Karo-Bustier: Paris Jackson im Westwood-Look. Foto: Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAPRESS/ddp images

Paris Jackson hat die Aufgabenstellung verstanden: Zur Fashionshow von Vivienne Westwood erschien die Tochter von Michael Jackson in einem Look, der die verstorbene Designerin stolz gemacht hätte.











Paris Jackson (26) hat bei der Vivienne Westwood Modenschau in Paris am Samstag geliefert - sie erschien in voller Westwood-Montur. Die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) kam zu der Show in einem teilweise transparenten, grauen Kleid mit Raffungen und ausladenden Ärmeln. Auch das für den Westwood-Style charakteristische rote Karomuster versteckte sich darin - als Bustier setzte es Jacksons Dekolleté in Szene.