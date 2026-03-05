Familiensache in Paris: Paul McCartney saß in der Front Row seiner Tochter Stella bei der Paris Fashion Week - und war dabei in bester Gesellschaft. Neben ihm: Oprah Winfrey, Hannah Waddingham und Regisseur Baz Luhrmann. Auch seine Ehefrau begleitete ihn.

Wenn die Tochter zur Fashion Week lädt, ist Papa McCartney dabei - und das in bester Laune. Sir Paul McCartney (83) zählte am Mittwoch zu den auffälligsten Gästen bei der Pariser Modenschau seiner Tochter Stella McCartney (54). Gut gelaunt mischte sich die Beatles-Legende laut "Daily Mail" unter die Prominenz der Front Row, begrüßte Hannah Waddingham (51) mit einer herzlichen Umarmung und ließ sich gemeinsam mit Oprah Winfrey (72) fotografieren.

Winfrey erschien zur besonderen Show in einem pfirsichfarbenen Blazer über einer weißen Bluse, begleitet von ihrer langjährigen besten Freundin Gayle King. Hannah Waddingham wiederum setzte auf ein lachsfarbenes Satinminikleid mit perlenbesetztem Kragen.

Stolzer Vater in der ersten Reihe

Auch Regisseur Baz Luhrmann (63) nutzte die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit Paul McCartney. Der Musiker zeigte sich bei dem glamourösen Anlass von seiner eleganten Seite: Ein dunkelblaues Sakko, ein weißes Hemd, schwarze Wildlederschuhe und ein blauer Schal als lässiges Accessoire - der 83-Jährige machte eine tadellose Figur.

An seiner Seite: Ehefrau Nancy (66), die dem Anlass ebenfalls stilsicher begegnete. Sie kombinierte einen marineblauen Blazer und passende Hose mit einem hellblauen Shirt und setzte mit verspiegelten Aviator-Sonnenbrille und einer kleinen schwarzen Samthandtasche zwei Akzente. Das Paar präsentierte sich vor dem Runway Arm in Arm den Fotografen. Den Abend ließen Paul McCartney und seine Frau standesgemäß ausklingen: Das Paar dinierte laut "Daily Mail" im traditionsreichen Pariser Restaurant Lapérouse.

Doch zuvor ließ es sich der Musiker nicht nehmen, seine Tochter bei der Präsentation ihrer Winterkollektion 2026 zu begegnen: Vater und Tochter posierten gemeinsam für die Kameras. Stella McCartney wirkte in einem grauen Blazer und maßgeschneiderten Hosen entspannt und zufrieden. Ihre Show am Mittwoch hatte sie in einer Reithalle im Bois de Boulogne abgehalten und dabei im Jahr des Feuer-Pferdes auch Pferde in die Inszenierung integriert.