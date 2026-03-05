Familiensache in Paris: Paul McCartney saß in der Front Row seiner Tochter Stella bei der Paris Fashion Week - und war dabei in bester Gesellschaft. Neben ihm: Oprah Winfrey, Hannah Waddingham und Regisseur Baz Luhrmann. Auch seine Ehefrau begleitete ihn.
Wenn die Tochter zur Fashion Week lädt, ist Papa McCartney dabei - und das in bester Laune. Sir Paul McCartney (83) zählte am Mittwoch zu den auffälligsten Gästen bei der Pariser Modenschau seiner Tochter Stella McCartney (54). Gut gelaunt mischte sich die Beatles-Legende laut "Daily Mail" unter die Prominenz der Front Row, begrüßte Hannah Waddingham (51) mit einer herzlichen Umarmung und ließ sich gemeinsam mit Oprah Winfrey (72) fotografieren.