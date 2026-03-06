Paris Fashion Week: Emily Ratajkowski setzt auf sexy Sideboob-Look

Emily Ratajkowski hat in Paris mit einem freizügigen Outfit alle Blicke auf sich gezogen. Das provisorische Top des Models verdeckte nur wenig.

Emily Ratajkowski (34) ist für ihre gewagten Looks bekannt. Bei der Paris Fashion Week zog das Model erneut in einem freizügigen Outfit alle Blicke auf sich. Für die Loewe-Show verzichtete die 34-Jährige auf Top und BH und ließ lediglich einen dunkelblauen Pullover locker über die Schultern fallen. Dabei kamen sowohl ihre schlanke Figur als auch ein Hauch Sideboob zur Geltung. Eine schwarze Hose, Stiefel, eine Handtasche und eine Cat-Eye-Sonnenbrille ergänzten die Kombination.

Ratajkowski nahm bei der Modenschau in der ersten Reihe Platz. Laut "Daily Mail" saßen die Schauspielerinnen Julia Garner und Sissy Spacek sowie Regisseur Baz Luhrmann und seine Ehefrau Catherine Martin neben ihr.

Emily Ratajkowski zeigte auch bei Dior viel Haut

Ratajkowski hatte in den Tagen zuvor bereits die Shows von Courrèges und Dior in Paris besucht. Bei Dior zeigte sie erneut viel Haut in einem schwarzen Body mit tiefem Seitenausschnitt und einem Rock mit Beinschlitz. Ein schmaler Gürtel, Riemchen-Heels und eine Sonnenbrille rundeten den komplett schwarzen Look ab.

Nur wenige Tage zuvor war Ratajkowski noch selbst in Mailand auf dem Laufsteg zu sehen, wo sie ein silberglitzerndes Minikleid von Gucci präsentierte. Funkelnde Heels und eine passende Mini-Tasche gehörten ebenfalls zum Outfit.

Emily Ratajkowski schaffte bereits als Teenagerin den Einstieg in die Modewelt. Ihre erste große Show lief 2015 für Marc Jacobs. Seitdem gehört sie zu den gefragtesten Models und zierte die Titelseiten zahlreicher internationaler Magazine.