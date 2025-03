Paris Fashion Week: Bella Hadid läuft wieder für Saint Laurent

1 Bella Hadid begeisterte mit ihrem Laufsteg-Auftritt für Saint Laurent in Paris das Fashion-Publikum. Foto: getty/Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Das Modehaus Saint Laurent hat für die Fashion Show in Paris eines seiner liebsten Models auf den Laufsteg geholt: Am Dienstag zeigte sich Bella Hadid für die Marke in einem anmutigen, aber doch gewagten Spitzenlook.











Link kopiert



Bella Hadid (28) hat in Paris gezeigt, warum sie seit Jahren zu den gefragtesten, international erfolgreichsten Models gehört. Am Dienstag lief sie für das traditionsreiche Modehaus Saint Laurent als letztes Model über den Laufsteg und beendete mit ihrem aufsehenerregenden Look die Fashion Show.