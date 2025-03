Paris: Erster Missbrauchsprozess gegen Schauspieler Gérard Depardieu

Es geschah bei Benefizveranstaltung Prinzessin Margriet nach Sturz auf Eisbahn in Krankenhaus eingeliefert

Sorge um Prinzessin Margriet der Niederlande: Der Royal stürzte bei einer Benefizveranstaltung in einer Eishalle und musste per Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden.