Parentifizierung und die Folgen: Wenn Kinder in Elternrollen schlüpfen

Geraten Mütter oder Väter in eine Lebenskrise oder erkranken, übernehmen nicht selten Kinder Aufgaben, die zu groß für sie sind. Die Auswirkungen reichen oft bis ins Erwachsenenalter.
Was hat mir meine Mama denn da wieder eingepackt?!“ Das Mädchen holt das trockene, harte Brotstück aus ihrer Vesperbox und zeigt es lachend der Freundin. Was bloß keiner in der Klasse erfahren darf: Sie hat sich dieses Brotstück selbst in die Dose gelegt. Weil sie nichts anderes gefunden hat. Weil sich ihre Mutter nicht um ihr Vesper und um die Einkäufe kümmert. Weil die Mutter Alkoholikerin ist.