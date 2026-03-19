Parathlet aus Marbach: „Das war etwas ganz Großes“ – Christian Schmiedt trägt deutsche Fahne

Bei den Paralympics in Cortina d’Ampezzo trug der Marbacher die deutsche Fahne. Was diese Ehre für den Para-Snowboarder bedeutet und wie er die Spiele erlebt hat.

Kurz nachdem die Pressemitteilung des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) verschickt war und die Nachricht im Netz, im Radio und im Fernsehen lief, explodierte das Handy von Christian Schmiedt. Der Para-Snowboarder aus Marbach-Rielingshausen durfte bei der Abschlussfeier der Paralympics in Cortina d’Ampezzo die deutsche Fahne tragen. „Das war eine Ehre und etwas ganz Großes“, berichtet Schmiedt.

Gemeinsam mit der aus Rommelshausen kommenden Para-Skifahrerin Andrea Rothfuss trug er die Fahne ins Olympische Curlingcenter, in der die Schlussfeier der Spiele stattfand. „Wir haben es die Schwabenpower genannt. So etwas gab es wohl auch noch nie, dass zwei Schwaben die Fahne getragen haben“, sagt Schmiedt. Während des langen Wartens seien beide dann doch nervös geworden, erzählt der Parathlet. „Als wir dann eingelaufen sind, war es schon sehr emotional für uns beide.“

„Ich war wiklich überrascht“

Der 37-Jährige erfuhr von seinem Trainer von seiner Ernennung durch ein Komitee des deutschen Verbandes. Dieser hatte am Morgen an seiner Tür im Paralympischen Dorf geklopft und es ihm persönlich mitgeteilt. „Dass die Wahl auf mich fallen könnte, damit hätte ich gar nicht gerechnet und war völlig überrascht“, sagt Schmiedt. Marc Möllmann, Chef de Mission des Team Deutschland Paralympics und Vorstand Leistungssport im DBS, begründet die Entscheidung so: „Christian Schmiedt ist nicht nur ein Pionier in seiner Sportart, sondern hat auch dafür gesorgt, dass Para Snowboard hierzulande weiter stattfindet – das ist immens wichtig für die Vielfalt des Para Sports in Deutschland. Dazu ist er ein herausragender Botschafter, nicht nur für Para Snowboard, sondern auch darüber hinaus.“

Schmiedt war in diesem Jahr der einzige Para-Snowboarder, der für das Team Deutschland an den Start gegangen war. In Peking 2022 waren noch drei Deutsche am Start, 2018 in Pyeongchang gar keiner. „Wir brauchen dringend Nachwuchs, ich bin eigentlich der alte Hase und kämpfe allein an der Front“, hatte Schmiedt nach seinem Lauf im Interview gesagt.

Schmiedt, der Vollzeit bei der Deutschen Rentenversicherung arbeitet, startete im Snowboardcross und im Banked Slalom. Im Snowboardcross, dem spektakulären Rennen, bei dem vier Athleten gleichzeitig auf die Piste gehen und pro Lauf nur die ersten beiden Sportler in die nächste Runde einziehen, schied Schmiedt im Viertelfinale aus und wurde damit Neunter.

Top Zehn der Welt

Im Banked Slalom, der Fahrt gegen die Uhr, wurde der Fahrer des Vereins SV Camp2Race aus Garmisch-Partenkirchen Zehnter. „Ich hatte mir vorgenommen, unter die Top Acht zu kommen. Deshalb war am Anfang natürlich ein bisschen die Enttäuschung. Aber meine Familie, Freunde und mein Team haben mich aufgebaut und gesagt: Du hast einige Vollprofis geschlagen, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und wenn man im Nachhinein darauf schaut, dann ist die Top Zehn in der Welt auch wirklich nicht schlecht“, sagt Schmiedt. Seine Familie, Freunde und Kollegen waren in Cortina d’Ampezzo vor Ort. „Es waren deshalb sehr besondere Spiele“, sagt der Familienvater, der in Peking sein Paralympics-Debüt feierte.

Ob er in vier Jahren in den französischen Alpen noch auf dem Board steht, lässt er offen. „Ich lasse das alles mal auf mich zukommen. Wenn es dann Nachwuchs gibt und der mich in den Grund und Boden fährt, kann ich direkt in Rente gehen. Aber derzeit macht der Körper noch mit“, sagt Schmiedt. Besonders freut ihn, dass sich nach seinen Rennen bereits drei Interessierte gemeldet haben. „Wenn sich jemand sonst interessiert, dann findet man auf der Homepage des DBS einen Ansprechpartner“, sagt Schmiedt, der sich stets um die Weiterentwicklung des von ihm in Deutschland mitaufgebauten Sports bemüht.

Christian Schmiedt

Engagiert

Der gebürtige Backnanger lebt mit seiner Familie in Marbach-Rielingshausen. Dort sitzt er für die Freien Wähler auch im Ortschaftsrat. Zudem ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Startklasse

Schmiedt startet in der Klasse SB-LL1. Diese Snowboarder haben deutliche Schwierigkeiten beim Balancieren, dem Steuern und beim Abfedern des Terrains aufgrund von Beeinträchtigungen in den unteren Extremitäten. Schmiedt hat eine Dysmelie aller vier Extremitäten. Er hat an beiden Händen jeweils nur drei Finger und trägt an beiden Unterschenkeln eine Prothese.