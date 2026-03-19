Parathlet aus Marbach: „Das war etwas ganz Großes“ – Christian Schmiedt trägt deutsche Fahne

Bei den Paralympics in Cortina d’Ampezzo trug der Marbacher die deutsche Fahne. Was diese Ehre für den Para-Snowboarder bedeutet und wie er die Spiele erlebt hat.
Kurz nachdem die Pressemitteilung des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) verschickt war und die Nachricht im Netz, im Radio und im Fernsehen lief, explodierte das Handy von Christian Schmiedt. Der Para-Snowboarder aus Marbach-Rielingshausen durfte bei der Abschlussfeier der Paralympics in Cortina d’Ampezzo die deutsche Fahne tragen. „Das war eine Ehre und etwas ganz Großes“, berichtet Schmiedt.