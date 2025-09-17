Paramount+-Serie bekommt vierte Staffel: Tulsa King mit Sylvester Stallone geht in die vierte Runde

"Tulsa King" mit Sylvester Stallone wird von Paramount+ frühzeitig verlängert. Vor Start der dritten Staffel gab der Streamingdienst bekannt, dass die Hitserie eine vierte Staffel bekommen wird.

Fans der Serie "Tulsa King" haben Grund zur Freude: Die Show mit Sylvester Stallone (79) wurde vor dem Start der dritten Staffel frühzeitig verlängert. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Die Bestellung einer vierten Staffel war wohl Formsache: Die Serie war dem Bericht zufolge letztes Jahr die erfolgreichste Originalserie auf Paramount+.

In der dritten Staffel, die am 21. September anläuft, muss sich Dwight (Stallone) unterdessen mit den Dunmires auseinandersetzen, eine mächtige und wohlhabende Familie, die eine Gefahr für Dwights wachsendes Imperium darstellt.

Neben Stallone spielen in der dritten Staffel unter anderem Neal McDonough ("Suits", 59), Frank Grillo ("Boss Level", 60) und Garrett Hedlund ("Triple Frontier", 41) mit. Robert Patrick ("Terminator 2", 66) stellt das Familienoberhaupt Jeremiah Dunmire dar.

Samuel L. Jackson mit speziellem Auftritt

Samuel L. Jackson (76) wird in Staffel drei in einer Gastrolle zu sehen sein. Er verkörpert Russell Lee Washington Jr., einen Freund von Dwight. Sie kennen sich aus dem Gefängnis. Er wird nach Tulsa geschickt, um Dwight zu töten... Jacksons Charakter bekommt anschließend eine Spin-off-Serie mit dem Titel "NOLA King". Die Dreharbeiten beginnen im Frühjahr 2026.