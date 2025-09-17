Paramount+-Serie bekommt vierte Staffel: Tulsa King mit Sylvester Stallone geht in die vierte Runde

"Tulsa King" mit Sylvester Stallone wird von Paramount+ frühzeitig verlängert. Vor Start der dritten Staffel gab der Streamingdienst bekannt, dass die Hitserie eine vierte Staffel bekommen wird.
Fans der Serie "Tulsa King" haben Grund zur Freude: Die Show mit Sylvester Stallone (79) wurde vor dem Start der dritten Staffel frühzeitig verlängert. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Die Bestellung einer vierten Staffel war wohl Formsache: Die Serie war dem Bericht zufolge letztes Jahr die erfolgreichste Originalserie auf Paramount+.