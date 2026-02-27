Paramount und Warner Bros. Discovery haben sich auf eine Übernahme im Wert von rund 111 Milliarden Dollar geeinigt. Netflix zog sich zuvor aus dem Bieterkrieg zurück. Doch Behörden müssen dem Deal noch zustimmen - aus fünf großen Hollywood-Studios könnten bald vier werden.
Hollywood steht vor seinem größten Umbruch seit Jahren: Paramount und Warner Bros. Discovery haben am Freitag, dem 27. Februar, eine Übernahme im Wert von rund 111 Milliarden Dollar vereinbart. Sollte der Deal alle behördlichen Hürden nehmen, schluckt Paramount damit eines der traditionsreichsten Filmstudios der Welt - und aus den fünf großen Hollywood-Studios würden nur noch vier. Das berichtete zunächst die Nachrichtenagentur Reuters.