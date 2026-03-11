Paralympische Winterspiele: Wicker verpasst erste Langlauf-Medaille um 1,5 Sekunden

Bereits zwei Medaillen konnte Para-Athletin Anja Wicker bei den Paralympics in Italien gewinnen. Im Langlauf geht sie ganz knapp leer aus.
Tesero - Anja Wicker hat ihre erste paralympische Medaille im Langlauf um nur 1,5 Sekunden verpasst. Im klassischen Sprint über 10 Kilometer belegte die 34-Jährige beim Sieg der US-Amerikanerin Oksana Masters, die ihre zwölfte paralympische Goldmedaille gewann, am Ende den vierten Platz. Silber ging an die Südkoreanerin Kim Yunji vor Kendall Gretsch aus den USA.