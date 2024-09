Niko Kappel vom VfB Stuttgart: Paralympics live im TV

1 Niko Kappel bei der WM 2024 in Japan. Foto: StZN/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Marcus Hartmann

Die Paralympics in Paris steuern auf ihren Höhepunkt zu. Ähnlich viel Spannung wie der Olympia-Auftritt von Malaika Mihambo verspricht das Finale mit Kugelstoßer Niko Kappel vom VfB Stuttgart. Wann ist die TV-Übertragung?











Paralympics-Kugelstoßer Niko Kappel vom VfB Stuttgart will sich bei den Spielen in Paris nach Gold in Rio 2016 und Bronze 2021 in Tokio wieder eine Medaille sichern. Der 29-Jährige Welzheimer startet in der Klasse T/F41. Männer dürfen in dieser Klasse T/F41 nicht größer als 145 cm sein, mit einer maximalen Armlänge von 66 cm. Dabei darf der Gesamtwert von Körpergröße und Armlänge nicht höher sein als 200 cm.