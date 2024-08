Paralympics in Paris: Niko Kappel plant den nächsten goldenen Höhepunkt

1 Niko Kappel hat in diesem Jahr bereits den WM-Titel gewonnen. Nun strebt er zum zweiten Mal Gold bei den Paralympics an. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Marcus Hartmann

An diesem Mittwoch beginnen in Paris die Paralympics. Niko Kappel vom VfB Stuttgart will Gold im Kugelstoßen – verbindet mit den Spielen aber auch andere Hoffnungen.











Link kopiert



Eigentlich reicht die Liste an Höhepunkten ja, um gleich mehrere Jahre zu bestücken. Niko Kappel aber hat sie in nur wenige Monate gelegt. Einen neuen Weltrekord hat er aufgestellt, dabei die bis dahin magische Grenze von 15 Metern überboten. Weltmeister ist der kleinwüchsige Kugelstoßer geworden. Kürzlich durfte er vor dem Fußball-Supercup zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart den Pokal präsentieren. Und am Samstag hatte er dann auch noch einen Auftritt im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Das Verrückte an der ganzen Nummer: Der eigentliche Höhepunkt des Jahres 2024 steht Niko Kappel erst noch bevor. An diesem Mittwoch beginnen in Paris die Paralympics, und der 29-Jährige zählt zu jenen deutschen Athletinnen und Athleten, denen man zutraut, mit einer Goldmedaille um den Hals aus der französischen Hauptstadt zurückzukehren. Am kommenden Montag (12.10 Uhr) steigt Kappel im Stade de France in den Ring, einige Tage davor hat er sich ausführlich Zeit genommen – und gesprochen über....