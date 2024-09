Paralympics in Paris: Bronze im Tischtennis: Wolf holt zweite Medaille

Paralympics in Paris

1 Tischtennisspielerin Juliane Wolf hat bei den Paralympics die Bronzemedaille gewonnen. Foto: Jens Büttner/dpa

Im Halbfinale war für Tischtennisspielerin Juliane Wolf eine Norwegerin zu stark. Fahnenträgerin Edina Müller hat den direkten Weg ins Kajak-Finale verpasst.











Link kopiert



Paris - Juliane Wolf hat das Tischtennis-Endspiel bei den Paralympics verpasst, durch den Einzug ins Halbfinale sich aber zuvor Bronze gesichert. Die 36-Jährige unterlag in der Runde der besten Vier der Norwegerin Aida Husic Dahlen in der Pariser Messehalle glatt mit 0:3 Sätzen. "Ich bin schon enttäuscht. Ich habe mir mehr vorgenommen, als ich am Ende gezeigt habe", sagte sie enttäuscht.