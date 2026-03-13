Vier Schießfehler in der Quali, null im Finale: Anja Wicker beweist in der Sprint-Verfolgung im Biathlon starke Nerven und sichert sich ihre dritte Paralympics-Medaille in Italien.
Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen ihre dritte Medaille gewonnen. Nach Silber und Bronze holte die 34-Jährige zum Abschluss der Biathlon-Wettbewerbe in der Sprintverfolgung der sitzenden Klasse nochmals Bronze und damit ihre insgesamt sechste Medaille bei Paralympics. Nach verkorkster Qualifikation mit vier Fehlern arbeitete sich die Stuttgarterin mit einem starken Finale noch von Rang vier auf drei nach vorne.