Als Ruderin war Kathrin Marchand bereits Weltklasse. Dann überlebte sie mit viel Glück einen Schlaganfall. Jetzt startet sie im Ski-Langlauf bei den Paralympics in Cortina.
Neben der Loipe am Notschrei, einem Langlaufzentrum im Schwarzwald, zieht Kathrin Marchand ihre Skier aus. Eine Naht im neuen Carbonschuh drückt. Sie beugt sich hinunter, da setzt sich ein Ski in Bewegung. Erst langsam, dann immer schneller gleitet er den Hang hinunter. Marchand schaut ihm einen Moment hinterher, flucht leise und rennt los. Als sie zurückkommt, Ski unterm Arm, ruft ihr Trainer: „Das üben wir noch mal!“ Beide lachen.