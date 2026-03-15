Paralympics 2026: Vierte Medaille für Stuttgarterin: Anja Wicker holt Langlauf-Silber
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Die Stuttgarterin Anja Wicker holt Silber im Langlauf bei den Paralympics. Foto: Martin Schutt/dpa/Martin Schutt

Nach drei Biathlon-Erfolgen in Italien sichert sich die Stuttgarterin Anja Wicker nun auch im Langlauf ihre erste Paralympics-Medaille. Zuvor hatte sie das Podest ganz knapp verpasst.

Anja Wicker hat zum Abschluss der Paralympischen Spiele in Italien eine weitere Silbermedaille gewonnen. Im Langlauf über 20 Kilometer sicherte sich die 34-Jährige in der sitzenden Klasse am letzten Wettkampftag Platz zwei hinter der Südkoreanerin Kim Yunji. Bronze ging an die Amerikanerin Oksana Masters, die über weite Strecken des Rennens noch vor der Deutschen gelegen hatte. 

 

Damit hat die Stuttgarterin ihr Ziel bei den diesjährigen Paralympics ganz klar erreicht – in unserem Interview vor Beginn der Spiele hatte Anja Wicker über ihre Medaillenchancen mit uns gesprochen.

Anja Wicker – erste Langlauf-Medaille bei den Paralympics

Im Biathlon hatte Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, im Langlaufstadion von Tesero bereits Silber im Einzel sowie Bronze in Verfolgung und Sprint gewonnen. Ihre insgesamt siebte Paralympics-Medaille ist gleichzeitig die erste in einem Langlauf-Wettbewerb. Bei ihren dritten Paralympics hatte die Stuttgarterin im klassischen Langlauf-Sprint über 10 Kilometer Bronze nur um 1,5 Sekunden verpasst.

 