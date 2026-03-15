1 Die Stuttgarterin Anja Wicker holt Silber im Langlauf bei den Paralympics. Foto: Martin Schutt/dpa/Martin Schutt

Nach drei Biathlon-Erfolgen in Italien sichert sich die Stuttgarterin Anja Wicker nun auch im Langlauf ihre erste Paralympics-Medaille. Zuvor hatte sie das Podest ganz knapp verpasst.











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Anja Wicker hat zum Abschluss der Paralympischen Spiele in Italien eine weitere Silbermedaille gewonnen. Im Langlauf über 20 Kilometer sicherte sich die 34-Jährige in der sitzenden Klasse am letzten Wettkampftag Platz zwei hinter der Südkoreanerin Kim Yunji. Bronze ging an die Amerikanerin Oksana Masters, die über weite Strecken des Rennens noch vor der Deutschen gelegen hatte.