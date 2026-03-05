Paralympics 2026 in Italien: Große Ziele, klare Haltung – wie Anja Wicker auf die Paralympics blickt

Am Freitag beginnen in Italien die Paralympischen Winterspiele – unter besonderen Vorzeichen. Anja Wicker will eine Medaille – und hat zum Streitthema eine klare Haltung.
Gold, Silber und Bronze hat sie schon gewonnen bei Paralympischen Winterspielen. Gestillt ist der Erfolgshunger von Anja Wicker aus Stuttgart deswegen aber nicht. Bei den am Freitag beginnenden Paralympics in Mailand und Cortina strebt die Langläuferin und Biathletin in der sitzenden Klasse wieder nach dem maximalen Erfolg. Die Spiele haben für sie aber schon vor dem Start auch ihre negative Seite.