Parade und Proteste: No Kings: Landesweite Proteste gegen Trump kommen in Gang

"No Kings": Landesweite Proteste gegen Trump kommen in Gang

3 Das Motto der Proteste lautet "No Kings" (Keine Könige). Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa

Donald Trump veranstaltet am Samstag eine Militärparade in Washington. Unterdessen gehen landesweit Menschen aus Protest gegen die Politik des US-Präsidenten auf die Straße.











Atlanta/Philadelphia - Am Tag von Donald Trumps Militärparade in Washington haben sich landesweit Demonstranten gegen die Politik des US-Präsidenten versammelt: In Dutzenden Städten quer durch die USA gingen Menschen unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) auf die Straße. Sie werfen Trump unter anderem vor, er überschreite seine gesetzlichen Befugnisse und versuche, wie ein König zu regieren.