Para-Leichtathlet vom VfB: Deshalb liegt Weltmeister Niko Kappel im Krankenhaus

1 Weltmeister wurde Niko Kappel Ende September in Neu-Delhi mit dick bandagiertem Ellbogen. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Niko Kappel grüßt aus der Klinik: Der kleinwüchsige Kugelstoßer vom VfB Stuttgart hat sich in Pforzheim operieren lassen – um endlich wieder schmerzfrei trainieren zu können.











Link kopiert



Die Schmerzen sind so groß gewesen, dass nicht nur seine Vorbereitung auf die WM der Para-Leichtathleten stark beeinträchtigt war. Niko Kappel (30) dachte sogar ernsthaft darüber nach, den Start bei den Titelkämpfen abzusagen. Er tat es nicht, bestritt Ende September im indischen Neu-Delhi den wichtigsten Wettkampf des Jahres – und wurde trotz der freien Gelenkkörper in seinem Ellbogen am Ende sogar zum dritten Mal in seiner Karriere Weltmeister. Doch schon damals war klar, was folgen würde: eine Operation.