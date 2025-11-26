Angelino Zeller ist querschnittgelähmt – und der beste Para-Kletterer der Welt. Seine bewegende Geschichte handelt jedoch von mehr als nur von sportlichen Leistungen.
In schlichtem T-Shirt und Wollmütze sitzt Angelino Zeller vor den Schülern der Realschule Rutesheim und erzählt seine Geschichte. Im November 2017 verlor der damals 21-jährige Sportenthusiast bei einem Gleitschirmflug unter windigen Bedingungen die Kontrolle über seinen Schirm und stürzte aus 20 Metern senkrecht in die Tiefe. „Ich wollte aufstehen, aber es ging nicht“, erzählt Zeller, der seither inkomplett querschnittsgelähmt ist – er spürt die Beine noch, kann sie jedoch nicht bewegen.