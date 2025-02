Papst Franziskus: Zustand des Kirchenoberhaupts ist immernoch kritisch

1 Die Katholiken bangen um Papst Franziskus. Foto: imago/ABACAPRESS

Vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom haben sich viele Gläubige versammelt, um für den erkrankten Papst Franziskus zu beten. Am Sonntagabend meldete sich der Vatikan mit einem weiteren Gesundheits-Update. Demnach bleibe die Prognose zurückhaltend, der Papst sei jedoch weiter ansprechbar.











Die Sorgen um Papst Franziskus (88) halten an. Wie der Vatikan am Sonntagabend mitteilte, bleibe der Zustand des katholischen Kirchenoberhaupts weiter kritisch. Bluttests zeigten ein frühes Nierenversagen. Dieses Nierenproblem habe man aber "derzeit unter Kontrolle". Franziskus sei wachsam, ansprechbar und habe im Krankenhaus an der Messe teilgenommen.