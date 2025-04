Papst-Beerdigung: Diese Promis kommen nach Rom

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich vor der großen Trauerfeier am Samstag von Papst Franziskus verabschiedet. Sichtlich bewegt stand sie an seinem offenen Sarg.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) ist im Petersdom erschienen, um am offenen Sarg von Papst Franziskus (1936-2025) Abschied zu nehmen. Im schwarzen Hosenanzug und sichtlich bewegt vom Tod des Kirchenoberhauptes ist sie auf den Bildern zu sehen. Unter den Tausenden von Gläubigen, die zu einem letzten Abschiedsgruß in den Petersdom kamen, war italienischen Medienberichten zufolge unter anderem auch Außenminister Antonio Tajani (71).

Der Leichnam von Papst Franziskus, der am Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben war, wurde am Mittwochmorgen für drei Tage in den Petersdom gebracht. Um 10:00 Uhr soll am Samstag dann die Trauerfeier zu Ehren des verstorbenen Pontifex auf dem Petersplatz beginnen. Im Anschluss soll sein Leichnam in die Basilika Santa Maria Maggiore gebracht und beigesetzt werden.

Bei der großen Trauerfeier wird auch Giorgia Meloni anwesend sein - neben zahlreichen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz (66) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69), der britische Premier Keir Starmer (62), US-Präsident Donald Trump (78) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) werden unter anderem erwartet.

Politiker bei der Papst-Beerdigung in Rom

Donald Trump und Melania Trump (US-Präsident und First Lady)

Emmanuel Macron (Französischer Präsident)

Wolodimir Selenski und Olena Selenska (Ukrainischer Präsident und First Lady)

Giorgia Meloni (Italienische Premierministerin)

Olaf Scholz (Deutscher Bundeskanzler)

Frank-Walter Steinmeier (Deutscher Bundespräsident)

Ursula von der Leyen (EU-Kommissionspräsidentin)

Alexander Van der Bellen und Christian Stocker (Österreichischer Bundespräsident und ÖVP-Kanzler)

Javier Milei (Argentinischer Präsident)

Andrzej Duda und Agata Kornhauser-Duda (Polnischer Präsident und First Lady)

Keir Starmer (Britischer Premierminister)

Luiz Inácio Lula da Silva und Janja Silva (Brasilianischer Präsident und First Lady)

Die monegassischen Royals Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) werden ebenfalls anreisen, genau wie Vertreter weiterer Königshäuser, darunter offenbar der britische Thronfolger Prinz William (42), Königin Mary von Dänemark (53) oder der belgische König Philippe (65) und Königin Mathilde (52), der norwegische Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) sowie König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (81) von Schweden. König Felipe (57) und Königin Letizia (52) werden mit einer spanischen Delegation erwartet.